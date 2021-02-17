В Министерстве ЖКХ объяснили, почему в Беларуси подорожали жировки за январь 2021 года

Белорусов просят позвонить в РСЦ, если есть вопросы по жировкам и выставленным счетам. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На сайте Министерств жилищно-коммунального хозяйства появился официальный комментарий причин возросших счетов за ЖКУ в январе 2021-года. Ранее многие белорусы, получив жировки, неприятно удивились выставленным суммам.

Главной причиной в Минжилкомхозе назвали - похолодание. Именно из-за холодной погоды, объясняют в ведомстве, счета за декабрь 2020-го и за январь 2021-го так отличаются.

- Плата за отопление - по-прежнему наиболее ощутимая статья расходов семей при оплате услуг ЖКХ в зимний период. Размер ее может варьироваться, исходя из погодных условий. При неизменных тарифах сумма оплаты из месяца в месяц может изменяться. Это зависит от того, сколько тепла было израсходовано по факту, - пояснили в пресс-службе.

При этом в ЖКХ заметили, что рост «прибавки» за отопление в прямой зависимости не только от погоды, но и от площади квартиры, месторасположения дома, его энергоэффективности, а также региона проживания.

- К примеру, на отопление четырехкомнатной квартиры 81,7 квадратных метров в декабре 2020-го года было потрачено 1,4852 Гкал - к оплате 30,63 рубля. А в январе 2021-го года на отопление этой же квартиры было потрачено уже 1,8431 Гкал, сумма оплаты - 38,01 рубля, Увеличение по сравнению с декабрем - 7,38 белрубля, - привели в МинЖКХ пример расчета.

Уточняется, что в многоэтажках, где нет счетчиков учета расхода тепла, перерасчет производят в конце отопительного сезона.

Белорусов, которые не согласны с выставленными счетами и хотят узнать подробности расчета просят обращаться в РСЦ по месту жительства.

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