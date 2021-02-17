По два года колонии запросил прокурор для задержанных журналисток «Белсата»

Журналисток «Белсата» судят в Минске.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В Минске в среду, 17 февраля, продолжается судебный процесс над журналистками «Белсата» Дарьей Чульцовой и Катериной Андреевой (Бахваловой - настоящая фамилия). На суде прокурор запросила для журналисток два года колонии, сообщает корреспондент «Комсомолки».
Во время суда государственный обвинитель Алина Касьянчик сделала вывод, что виновность журналисток установлена и подтверждается доказательствами. В качестве доказательств перечислялись показания свидетелей, письменные материалы, в том числе «многочисленные звонки граждан о совершающихся на площади противоправных действиях».
Напомним, судят репортеров за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч.1 ст.342 УК РБ). Чульцова и Андреева свою вину не признают. А задержали журналистов 15 ноября во время стрима на «Площади Перемен», где проходила народная акция памяти погибшего Романа Бондаренко.
- Достоверно установлено, что обвиняемые действовали группой лиц по предварительному сговору, - заявила прокурор, попросив исключить из обвинения фразу о «корыстном побуждении» в действиях и то, что преступление совершалось при использовании жилеток с надписью «Пресса».
Действия журналистов, ведущих стрим, прокурор назвала содержащими «повышенную опасность». А в качестве наказания запросила 2 года заключения в колонии общего режима.
Ожидается, что 7 февраля в рамках судебного заседания еще пройдут прения, а Чульцовой и Андреевой дадут выступить с последним словом.
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