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В Жодино детей из школы вывезли на автобусах: ищут взрывное устройство

Сообщение, что школа заминирована, пришло по электронной почте
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
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В школе в Жодино ищут взрывное устройство. Фото: ГОВД Жодино.

В школе в Жодино ищут взрывное устройство. Фото: ГОВД Жодино.

В Жодино утром 17 февраля эвакуировали школу. Учеников младших классов вывезли на автобусах в кинотеатр «Юность», старшеклассники разошлись по домам. Эвакуация связана с тем, что по электронной почте в школу № 8 пришло письмо, где говорилось, что учебное заведение заминировано.

О письме с угрозами администрация школы сообщила в правоохранительные органы. На место прибыли милиция, сотрудники Следственного комитета, врачи скорой помощи, саперно-пиротехническая группа. Городская администрация предоставила автобусы, чтобы вывезти детей в безопасное место.

-Саперно-пиротехническая группа заканчивает работу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщает телеграм-канал жодинской милиции.

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Детей вывезли на автобусах в безопасное место. Фото: ГОВД Жодино.

Детей вывезли на автобусах в безопасное место. Фото: ГОВД Жодино.

Сообщение о том, что в школе взрывное устройство, прислали по электронной почте. Фото: ГОВД Жодино.

Сообщение о том, что в школе взрывное устройство, прислали по электронной почте. Фото: ГОВД Жодино.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото? ГОВД Жодино.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото? ГОВД Жодино.

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