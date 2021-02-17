До -26°С и желтый уровень опасности: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 18 февраля

Желтый уровень опасности объявлен 18 февраля в Беларуси Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Метеорологи предупредили белорусов о неблагоприятной погоде 18 февраля. Они объявили желтый уровень опасности на этот день из-за мороза и гололедицы.

«Желтый уровень опасности! В ночные и утренние часы 18 февраля (четверг) местами по стране минимальная температура воздуха понизится до -25°С...-26°С. На отдельных участках дорог республики сохранится гололедица», – рассказали в Белгидромете.

В целом 18 февраля будет облачная погода. Ночью местами по востоку республики пройдет небольшой снег. Днем осадков не ожидается. Ветер будет неустойчивый 2-7 м/с.

Ночью столбики термометров опустятся до отметки -16°С… -22°С, местами будет до -23°С… -26°С, по югу ожидается -10°С… -15°С. Днем будет немного теплее: -8°С…-13°С, по юго-западу прогнозируется -6°С…-7°С.

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