«Это должно прекратиться». Послы США, Великобритании, стран ЕС и Швейцарии призвали Минск прекратить преследование гражданского общества

В офисе БАЖ в Минске проходил обыск
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Журналистов, правозащитников, представителей профсоюзов, адвокатов и гражданское общество продолжают преследовать в Беларуси. Об этом сообщается в совместном заявлении Представительства ЕС от имени стран ЕС, представленных в Минске, и посольств США, Великобритании и Швейцарии. Обращение опубликовано на сайте американского посольства.
«Власти Беларуси продолжают усилившееся преследование гражданского общества страны. Это должно прекратиться», – сказано в заявлении.
Дипломаты напомнили, что накануне по всей Беларуси прошли обыски в домах и офисах не менее 30 активистов, в том числе правозащитного центра «Весна» и Белорусской ассоциации журналистов.
«Это неприемлемо. Белорусов преследуют за реализацию своих фундаментальных прав во время мирных протестов против выборов в августе 2020 года, которые не были ни свободными, ни справедливыми, и против продолжающейся жестокости со стороны правоохранительных органов. Состоялись сотни политически мотивированных судебных процессов. Белорусов лишают самых базовых прав, включая право на справедливое судебное разбирательство и право на гуманное обращение в заключении», – отмечается в обращении.
Кроме того, по словам послов, они будут продолжать координировать меры в отношении ситуации с правами человека в Беларуси.
«Мы призываем власти Беларуси немедленно и безоговорочно освободить всех произвольно задержанных. Только демократия, уважение прав человека, верховенство права и свободные и справедливые выборы, уважающие демократическую волю народа Беларуси, могут гарантировать стабильное, суверенное и процветающее будущее Беларуси», – подчеркнули дипломаты в своем заявлении.
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