Во время молитвы вырезали дверь. Общину «Новая жизнь» в Минске силой выселяют из здания

Замок в закрытой входной двери вырезали коммунальники. Фото: скриншот видео БелаПАН

В здание протестантской христианской общины «Новая жизнь» 17 февраля пришли силовики. По словам очевидцев, замок в закрытой входной двери вырезали коммунальники прямо в момент молитвы. По предварительным данным, это связано с решением суда о нецелевом использовании помещения.

Судебные исполнители вместе с милицией приехали выселять общину из здания. Прихожане покинули молитвенный дом, после того, как сотрудники органов «потребовали микрофон и попросили всех людей покинуть помещение, иначе все поедут на «сутки», передает БелаПАН. Судебные исполнители в сопровождении милиции стали описывать имущество.

Ранее сообщалось, что пастора общины Вячеслава Гончаренко предупреждали о готовящемся визите судебных исполнителей, однако в «Новой жизни» уверены, что решение суда о выселении несправедливое: общину лишили здания за нецелевое использование, а по закону верующие вообще никак не могли использовать дом, считает Гончаренко.

Напомним, история с выселением общины из здания, построенного за средства верующих, длится около 15 лет - еще с 2005 года. Активизацию властей некоторые связывают с выступлением пастора Вячеслава Гончаренко в августе 2020 года, когда он дал свою оценку событиям после президентских выборов, осудил примененное к демонстрантам насилие и призвал власть к покаянию. Похожее видеообращение записывали и прихожане.