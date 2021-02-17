Стало известно, кто отдал приказ отправить вооруженных военных на охрану порядка 11 августа 2020 в Бресте Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Бресте продолжают рассматривать дело по обвинению Александра Кордюкова, друга убитого Геннадия Шутова, в нападении на спецназ. Свидетелями по этому делу стали военные начальники и командиры брестского ОМОНа. В суд явились только омоновцы, но попросили провести их допрос вне визуальной видимости: они говорили по громкой связи из комнаты защиты свидетелей.

Напомним, накануне в суде выступил военнослужащий, который стрелял в Геннадия Шутова >

Командир ОМОН Брестского УВД Максим Михович рассказал, что он 11 августа доводил задачу до своих подчиненных и вверенных ему военнослужащих - "обеспечить правопорядок в городе Бресте". Сотрудники в тот день были и в форменной специальной одежде, и в гражданской, обеспечены штатным оружием.

Также в суде зачитали показания Лабковича - заместителя командира отряда в/4 89417 в Марьиной Горке. Из них следует, что он 11 августа "лично от Денисенко" получил задачу отправить 15 военнослужащих для оказания содействия брестскому ОМОНу.

- Привлечение к охране общественного порядка осуществлялось на основании распоряжения командующего силами специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь. 11 августа мне лично от командующего силами специальных операций генерал-майора Денисенко поступила следующая команда: я совместно с 15 военнослужащими должен поступить в распоряжение командира ОМОН УВД Брестского облисполкома, - такие показания зачитала председательствующая по делу судья Светлана Кременевская.

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций, также выступает в деле свидетелем. Он, как и Лабкович, в суд не явился из-за болезни, но его показания зачитали. Он давал их 19 августа 2020.

- Могу пояснить, что непосредственно подчиняюсь по роду службы министру обороны Республики Беларусь, приказы которого для меня являются обязательными для исполнения. Действительно подтверждаю, что именно мной в тот день (11 августа 2020 - Ред.) была поставлена задача заместителю командира отряда Лабковичу, чтобы он вместе с иными военнослужащими данной части поступил в распоряжение командира ОМОН УВД Брестского облисполкома для несения службы по охране общественного порядка, - говорится в показаниях Денисенко. Такое решение было принято в связи с "обострением ситуации".

- Решение о вооружении обусловлено тем, что невозможно было просчитать варианты развития событий на тот момент времени, - пояснял во время следствия генерал-майор.