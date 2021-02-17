Стало известно о самочувствии Виктора Бабарико во время суда

Виктор Бабарико в зале суда выглядит заметно похудевшим. Фото: стоп-кадр | видео sb.by.

Экс-банкир Виктор Бабарико, который 17 февраля впервые за долгое время появился на публике во время судебного заседания, настроен хорошо. Об этом сообщили в его пресс-службе.

«Улыбается. Видно, что хорошо настроен. Позитивно настроен», – сказано в видеосообщении.

Также адвокат Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский прокомментировал сегодняшнее слушание. По его словам, было подано несколько ходатайств, но они были отклонены. В частности, речь об отводе судьи и о том, чтобы Бабарико перевели под домашний арест.

– Защита Бабарико перед ходатайствами заявила отвод судьи. Мы это мотивировали общедоступными сведениями. По нашему мнению, эти сведения дают основания считать наличие косвенного интереса судьи в исходе дела. Судьи рассмотрели это ходатайство и отклонили его, – сообщил Лаевский.

Также адвокаты ходатайствовали об изменении меры пресечения Виктору Бабарико.

– На стадии предварительного расследования основания для того, чтобы заключать человека под стражу, представлены не были. Доказательств, которые бы подтверждали, что он может скрыться или помешать расследованию, представлено не было. Напротив, Виктор Дмитриевич своим поведением демонстрировал, что никуда уезжать не собирается, – отметил адвокат Бабарико.

По его словам, защита также ходатайствовала о том, чтобы представителям независимых СМИ дали возможность следить за судебным процессом, ведь он открытый. Напомним, что в здание суда пустили лишь сотрудников государственных СМИ и российских медиа, дипломатов, родственников и адвокатов, однако желающих присутствовать на этом открытом заседании было гораздо больше, но им заявили, что больше нет мест.

– Мы считаем, что любыми техническими средствами это можно обеспечить. Ну, например, трансляцией какой-то на мониторы, – уточнил адвокат. Он добавил, что на суде должны обеспечить определенные условия, одно из которых – гласность процесса как обязательный элемент справедливого суда.

– Наше ходатайство приобщено было к материалам дела, однако нам было сказано, что суд открытый, и судья за вопросы пропуска в здание не отвечает, – уточнил Лаевский, отметив, что пока этот вопрос не решен.

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