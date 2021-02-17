Названы самые популярные у белорусов пластические операции

Хирург Николай Курилович может отказать пациенту в операции, если не согласен с его эстетикой. Фото: из архива Николая Куриловича.

Кто-то назовет это странным, а кто-то порадуется за другого человека, мол, мечта сбылась! Минский пластический хирург Николай Курилович рассказал агентству «Минск-Новости» о том, что в себе предпочитают менять белорусы и белоруски, и кто еще обращается за услугами в белорусские клиники пластической хирурги.

Так среди первых по частоте таких операций в Беларуси - изменение груди (как увеличение, так и уменьшение), корректировка носа (ринопластика) и подтяжка век (блефорапластика). Интересно, что запросы по изменению груди отличаются у девушек без детей и у рожавших женщин.

- Женщины, которые еще не становились мамами, хотят получить более круглую и объемную форму груди. А вот рожавшие белоруски чаще делают операции по подтяжке груди, желая сделать молочные железы более упругими, - рассказал онкомаммолог.

Процедуры по изменению носа и век можно назвать даже омолаживающими, изменение их формы может сделать человека моложе. Кстати, подтягивают веки не только женщины, но и мужчины. Хотя на пластику в основном, конечно, приходят публичные мужчины: занимающие высокие должности, работники телевидения. Иногда пластические операции делают и детям - с 6 лет родители приводят чад на операцию, чтобы убрать лопоухость.

Родители приводят детей на пластическую операцию с 6 лет, чтобы в школе не дразнили из-за лопоухих ушей. Фото: pixabay.com.

- Чуть реже мужчины делают ринопластику. А вот увеличением бицепсов и других мышц я не занимаюсь. Все-таки считаю, что наша работа не должна приносить вред здоровью, - заметил доктор Курилович.

Принципиально не делает минский хирург высшей категории также и интимную пластику мужчинам, не понимая мотивов таких операций. А вот женщинам в подобных операциях не отказывает. Есть в спектре таких операционных вмешательств, например, восстановление девственной плевы. Чаще к таким операциям женщины прибегают из-за своей национальности.

- Белорускам я никогда не делал таких операций по восстановлению девственности. А вот женщины из мусульманских стран, где чтят традиции, приходят с такими запросами. Нам сложно это понять, потому что мы живем в другом обществе, - уверен хирург.

Иногда бывают и необычные, если не сказать странные, запросы на пластику. Сделать внешность, как у любимой певицы или киноактрисы - это распространенная просьба. Чтобы понять, будет ли смотреться на лице пациентки «нос, как у нее», врачи проводят компьютерное моделирование.

Иногда женщины просят сделать им «очень большую грудь», если это нужно для создания сценического образа, переубеждать доктор не станет.

На операции по изменению внешности приходят публичные мужчины и занимающие высокие должности. Фото: bust.doctor.

Главное, чтобы человек приходил к пластическому хирургу с серьезным отношением к процедуре, чтобы было понятно, что это не сиюминутное желание. Так доктору однажды пришел мужчина кавказской национальности, ему нужна была операция на носу «будто нос сломали».- Однажды попросили уши эльфа. «Властелина Колец», видимо, насмотрелись. Но такое я не делаю, потому что просто не понимаю эстетики, - заметил хирург.

- Он рассказал, что все его братья и друзьям занимаются борьбой, как и он сам. Но у всех носы сломаны, а у него или кость крепкая, или реакция хорошая - все целое. С одной стороны непонятно, зачем это нужно. Но с другой - в его среде он белая ворона. Я провел операцию, но предупредил: пару движений - и можем все вернуть оратно. Ушел пациент довольным, переделывать не возвращался, - поделился специалист.

Интересно, что в пластической хирургии есть и сезонность - пик операций приходится с октября по начало января, люди хотят начать новую жизнь с нового года. А вторая волна проходит с февраля по апрель - все готовятся к лету.

Женщина может прийти на операцию к хирургу с фото любимой актрисы. Фото: AG Faber.

На пластические операций в Беларусь приезжают и иностранцы. Чаще всего это жители России и Европы, которые когда-то переехали за границу. Но бывает, что на операцию приезжают и из Японии, Сингапура и Китая. Одна из причин - дешевая стоимость пластики. Но и популярность белорусских медиков. В пластической хирургии спада из-за пандемии не произошло.

- Сейчас, когда есть Instagram, где вне зависимости от страны можно посмотреть страницы сотни хирургов и выбрать того, кто тебе ближе, границы размываются. Кому-то больше симпатичен я, второму - врач из Германий, а третий поедет на операцию к турецкому хирургу, - поделился Николай Курилович.

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