Затащил на площадку, достал нож. Насильника 10-летней девочки задержали в Солигорске

Потерпели от молодого человека на снимке - позвоните в милицию. Фото: МВД

Насильника 10-летней девочки по горячим следам задержали в Солигорске. Это произошло вечером 14 февраля, после того, как жительница райцентра позвонила в милицию и рассказала о нападении и сексуальном насилии в отношении ее дочери.

По ориентировке подозреваемого задержали военнослужащие внутренних войск МВД. Спустя несколько часов после сообщения о преступлении, на железнодорожном вокзале заметили предполагаемого насильника. Им оказался 19-летний житель Любанского района, сообщает МВД Беларуси.

В подъезде многоквартирного дома молодой человек увидел девочку, зашел с ней в лифт, надев маску, нажал кнопку последнего этажа, силой дотащил школьницу на верхнюю площадку. После совращения под угрозой ножа запретил ей говорить о случившемся.

Уголовное дело возбуждено за насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетней.

Также правоохранители проверяют парня на причастность к совершению им похожих преступлений и просят обратиться в милицию тех, кто, возможно, потерпел от молодого человека на снимке.