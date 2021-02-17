Генпрокурор прокомментировал дело топ-менеджеров Белгазпромбанка

Генпрокурор Беларуси Андрей Швед 17 февраля принял участие в мероприятии, посвященном принесению Присяги молодыми прокурорскими работниками, и там сказал несколько слов о направленном в суд уголовном деле в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

– Мы свою оценку дали и свое слово сказали, направив уголовное дело в суд для рассмотрения, – заявил Швед.

По его словам, следствие проходило объективно и беспристрастно.

– Собран достаточно большой массив доказательств, свидетельствующих о том, что это абсолютно коррупционное дело, это чистой воды уголовщина, – утверждает генпрокурор.

Он добавил, что почти все обвиняемые признали свою вину и сотрудничают со следствием, кроме бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико.

Напомним, что 17 февраля Верховный суд начал рассматривать дело в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка.

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