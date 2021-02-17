В Нацбанке отложили принятие решения по ставке рефинансирования

Нацбанк отложил принятие решения по ставке рефинансирования Фото: Павел МАРТИНЧИК

Решение по ставке рефинансирования в Беларуси отложено. Об этом сообщили в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

«Правлением Национального банка отложено принятие решения по ставке рефинансирования и ставкам по постоянно доступным операциям регулирования ликвидности», – сказано в сообщении.

В Нацбанке объяснили это тем, что нужен дополнительный анализ прогнозной динамики потребительских цен. Кроме того, специалистам нужно оценить длительность воздействия ключевых факторов, которые привели к ускорению роста потребительских цен.

Соответствующие вопросы по денежно-кредитной политике рассмотрят на заседании правления 12 марта 2021 года.

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