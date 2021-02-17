Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 17 февраля 2021 года: меньше 10% тестов положительные, девять смертей

Больницы постепенно разгружаются Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Существенное снижение новых случаев коронавируса зафиксировано в Беларуси. По данным Министерства здравоохранения, опубликованным 17 февраля, за сутки зарегистрированы 1 тыс. 352 пациента с COVID-19. Снижение новых случаев в статистике было и раньше, но тогда и тестов выполняли меньше. А сейчас в соотношении с количеством выполненных тестов их положительное число - меньше 10%.

В то же время из больниц за сутки выписали 1 тыс. 511 пациентов, переболевших ковидом. Таким образом, с начала пандемии в стране официально зарегистрировали уже 272 тыс. 273 человека с положительным тестом на «корону», а выздоровели из них 261 тыс. 568 пациент.

А вот статистика официально признанных смертей пациентов, зараженных коронавирусом, держится на прежнем уровне. За минувшие сутки - 9 человек, как обычно в последнее время. Общее число признанных смертей составило уже 1 тыс. 876 пациентов.

Читайте также:

Коронавирус стал добрее: ВОЗ заявляет о снижении смертности уменьшении новых случаев заражения