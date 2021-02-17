Министр образования анонсировал сокращение приема в учебные заведения по некоторым специальностям

Игорь Карпенко анонсировал сокращение примема по некоторымм специальностям Фото: Алексей БЕЛОУСОВ

Учебные заведения Беларуси уменьшат прием на обучение по некоторым специальностям. О таких планах рассказал журналистам министр образования Игорь Карпенко.

– Сейчас идет работа над цифрами приема, а также их обсуждение с каждым конкретным учебным заведением. До 1 апреля они должны быть обнародованы на сайтах учреждений образования. Сразу могу сказать, что будут уменьшаться на 6% цифры приема по ряду гуманитарных специальностей, в частности, на экономические и юридические, – сказал Карпенко, его цитирует БЕЛТА.

Также он сообщил о том, что планируется пересмотреть количество тех, кого будут принимать на платное обучение, поскольку их в разы больше, чем тех, кто поступает на обучение за счет бюджета.

– Это ненормально, когда на платное обучение набирают в пять раз больше человек, чем на бюджетное. Потом мы сталкиваемся с тем, что первые не знают, куда устроиться на работу. Здесь нужно найти разумный баланс. Также необходимо пересмотреть цифры приема на заочное обучение, – сказал глава Минобра.

При этом он отметил, что в таком случае появляется другая проблема – учебные заведения теряют деньги.

– Для вузов это реальные деньги, они зарабатывают на развитие базы. Выход один – серьезно работать с нашими зарубежными партнерами для того, чтобы наращивать экспорт образовательных услуг, – высказал мнение Карпенко.

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