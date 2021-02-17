Назван минимальный срок сохранения иммунитета после коронавируса

Ученые назвали срок сохранения иммунитета после коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иммунитет у переболевших коронавирусом сохраняется как минимум на протяжении девяти месяцев. Такое заявление сделала группа исследователей из Каролинского института и клиники Дандерюда.

Причем антитела сохранялись в течение этого времени у 96% участников исследований (всего их было 370 человек). Кроме того, у большинства (двух третей) из них сохранялся и долговременный, так называемый T-клеточный иммунитет, который защищает от повторного заражения.

Результаты нового исследования опубликованы на сайтах Каролинского института и клиники Дандерюда, сообщает Hallandsposten.

Врач и научный сотрудник клиники Дандерюда и Каролинского института Шарлотт Толин отметила, что имеющийся иммунитет при повторном заражении может приглушать симптомы, однако пациент все равно считается разносчиком инфекции, хотя может ощущать себя здоровым.

В ходе исследования выяснилось, что среди 340 участников, у которых были антитела, повторное заражение происходило у менее чем у 1%. На основе этих данных эксперты пришли к выводу о том, что риск повторного заболевания коронавирусом низок.

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