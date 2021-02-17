Возникли сомнения. Самолет «Белавиа» вернулся в Египет и задерживается с прибытием в Минск почти на 8 часов

Самолет «Белавиа» вернулся в Египет Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Рейс В2-8216, который должны были встречать в Минске днем 17 февраля, вернулся обратно в египетский Шарм-эль-Шейх. При вылете у командира судна возникли сомнения в полной исправности работ одной из систем лайнера, поэтому тот решил вернуться обратно, чтобы пройти еще одну проверку. Таким образом, вместо приземления в 13.20 в Минске самолет сел в 11:58 в Шарм-эль-Шейхе, сообщает национальная авиакомпания.

Посадка прошла успешно, в штатном режиме, в аэропорту начали дополнительную техническую проверку воздушного судна. Сколько пассажиров на борту, в информации «Белавиа» не уточняется. Судя по всему, это отдыхающие, которые возвращаются с курорта.

Тем временем на онлайн-табло национального аэропорта «Минск» появились сведения о том, что рейс В2-8216 отправляется и прибудет в 21.00. Если так и произойдет, лайнер опоздает с прилетом почти на 8 часов.

Кстати, судя по информации на электронном табло, также опаздывают рейсы «Белавиа» из Парижа и Москвы. Задержан и рейс из Стамбула.