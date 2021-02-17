Наркотики, пистолет, деньги. МВД сделало заявление о 90 обысках у правозащитников и журналистов в Беларуси

МВД сделало заявление о 90 обысках у правозащитников и журналистов в Беларуси Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сотрудники ГУБОПиК провели 16 февраля около 90 обысков дома у членов лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна», «Профсоюза работников РЭП», а также представителей Белорусской ассоциации журналистов и «медиа-ресурсов протестного толка», заявили в МВД Беларуси. Там отметили, что обыски проходили по поручению Следственного комитета в рамках расследования дела об «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок».

- Поводом к проведению масштабных обысков стали результаты оперативно-разыскных мероприятий в отношении лиц и организаций, осуществляющих финансовую и информационную поддержку протестов в Беларуси, - прокомментировали в ведомстве.

По данным МВД, во время обысков у журналистов и правозащитников изъято в целом в различной валюте более 80 тыс. долларов в эквиваленте, документы на получение грантов и сотни квитанций на оплату штрафов граждан. А еще - материалы о формах и методах противодействия сотрудникам милиции, добавили в ведомстве.

Кроме того, там заявили об изъятии незарегистрированной символики, анкет «об оказании помощи псевдорепрессированным», литературы, пропагандирующей ЛГБТ-ценности. Среди прочего, найденного оперативниками, - предположительно наркотические вещества и предмет, похожий на пистолет, утверждают в МВД.

Этот предмет, похожий на пистолет, направлен на экспертизу. Фото: Скриншот видео МВД

В ГУБОПиК считают, что люди и организации не просто помогали, а под прикрытием правозащитной деятельности были иностранными агентами, «организовывали и финансировали протесты».

Напомним, в офисе «Весны» в Минске тоже проходил обыск, правозащитник считает это акцией устрашения