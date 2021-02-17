Трейлер белорусского фильма о протестах «Кураж» появился на YouTube-канале Берлинского кинофестиваля

Трейлер белорусского фильма "Кураж" опубликован на YouTube-канале Берлинале. Фото: скриншот видео

На официальном YouTube-канале Берлинского кинофестиваля 17 февраля опубликовали трейлер белорусского фильма «Кураж».

Это документальный фильм Алексея Полуяна, который покажут в секции Berlinale Special.

Сам режиссер ранее отмечал, что его новая работа – «о белорусской боли и борьбе белорусского народа за свободу». В основу ленты легли события после президентских выборов в августе 2020 года.

Добавим, что Берлинский Международный кинофестиваль (Берлинале) – это один из важнейших кинофорумов в мире наряду с Каннским и Венецианским.