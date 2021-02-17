Представителю независимого профсоюза РЭП дали 25 суток ареста за гирлянду на балконе и отказ открыть дверь

Представителю РЭП дали 25 суток ареста за гирлянду на балконе и отказ открыть дверь. Фото: телеграм-канал "Вясна назiрае@

Представителю независимого профсоюза РЭП Андрею Комлику-Яматину дали 25 суток административного ареста за гирлянду на балконе и отказ открыть дверь. Об этом сообщили правозащитники в телеграм-канале «Вясна назiрае».

С обыском к мужчине пришли по вторник, 16 февраля. Основанием для составления протоколов по статьям 23.34 КоАП – Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий и 23.4 КоАП – Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий, - стала серебристо-бордовая гирлянда, которая была вывешена на балконе, а также отказ открыть дверь сотрудникам милиции.

Комлик-Яматин рассказал, что силовики пришли к нему около 7 утра. Дверь он не отрывал, так как не знал, что это сотрудники милиции. После этого силовики вскрыли замок.

Мужчина был задержан после проведенного обыска в его квартира, который прошел в рамках уголовного дела по массовым беспорядкам, возбужденного Следственным комитетом.

Судья Фрунзенского районного суда Мария Ерохина посчитала Комлика-Яматина виновным в проведении несанкционированной акции и неподчинении сотрудникам милиции, и назначила ему 25 суток ареста.

Напомним, что во вторник, 16 февраля, силовики пришли в офисы БАЖ, лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна», РЭП.

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