Сисадмин, водитель такси и слесарь украли с карточек 43 тысячи рублей: деньги тратили на билеты в кино и товары из секс-шопа

В управлении Следственного комитета по Минску находится дело об очередных киберпреступлениях.

Обвиняют восьмерых белорусов, которые воровали деньги с чужих карточек.

Как сообщает СК, обвиняемые воровали деньги на протяжении двух лет – с октября 2017 года по сентябрь 2019. Белорусы взламывали интернет-магазины и другие сайты, где нужно вводить номера кредитных карточек. Получив доступ к данным, злоумышленники снимали деньги. А тратили их тоже в интернете: заказывали себе одежду, обувь, и даже “товары интимного назначения”. А еще – оплачивали такси, доставку еды, билеты в кино и даже билеты на самолет.

Всего, по версии СК, белорусы списывали деньги 1700 раз! В общей сложности они украли 43 тысячи рублей. В домах обвиняемых провели обыски, стоимость арестованного имущества – 17 тысяч рублей.

Кто эти люди? Сообщается, что все они жители различных регионов страны, в том числе Минска, Минской и Гомельской областей, в возрасте от 21 до 24 лет. Раньше никто из них не привлекался к уголовной ответственности. Один обвиняемый нигде не работает и не учится, остальные работают по различным специальностям, к примеру, системный администратор, водитель такси, мастер-леса и слесарь. Сообщается, что к одному из них применена мера пресечения в виде залога, к остальным – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

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