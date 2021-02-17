В Гродно водитель авто выехал на перекресток на красный свет и врезался в маршрутку. Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

В Гродно водитель автомобиля выехал на перекресток на красный свет и врезался в маршрутку. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

- Инцидент произошел 16 февраля на кольцевой развязке Дубко – Дзержинского. За рулем автомобиля «Рено» находился 58-летний водитель. Он ехал со сторону Дубко в направлении улицы Брикеля на запрещающий сигнал светофора и на перекрестке врезался в маршрутку «Мерседес». От удара ее развернуло в противоположную сторону, а у «Рено» была повреждена вся передняя часть, - рассказали в ведомстве.

В результате случившегося, медицинская помощь понадобилась водителю авто, у которого был перелом ребер, а также 32-летней женщине, ехавшей в маршрутке. У нее ушибленная рана лица и травма ноги. Они были доставлены в больницу.

Назначена проверка.

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