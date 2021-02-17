Мужчину из Гродно будут судить за оскорбительную надпись на заборе и угрозу насилия Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Мужчину из Гродно будут судить за оскорбительную надпись на заборе и угрозу насилия. Ранее он был не судим. Об этом сообщили на сайте Генеральной прокуратуры.

- Удалось установить, что мужчина в сентябре 2020 года нанес оскорбительную надпись на металлический забор на улице Хмельницкого в Минске. Этим он угрожал применить насилие в отношении сотрудников издательского дома «Беларусь сегодня». Мужчина своими действиями повредил имущество ОАО «Стройтрест №35», - говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре Советского района были изучены материалы уголовного дела. Оно направлено в суд Советского района.

Ранее обвиняемый не был судим.

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