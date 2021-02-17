Еще два новых жилых комплекса построят в Минске. Вот где они будут

Еще два новых жилых комплекса построят в Минске. И вот где они будут.

Два новых жилых комплекса появятся между улицами Денисовской, Семенова и Маяковского – за гипермаркетом E-City. Сейчас там находится частный сектор и несколько производственных корпусов – их планируется снести. Площадка примыкает у реке Свислочь.

Жилой комплекс будет называться “Новый двор”, и рассчитан на 730 квартир. Он будет состоять из домов высотой от 15 до 19 этажей, также в планах строительство детского сада на 75 мест. На месте ветеринарной станции построят пятиэтажный многоквартирный жилой дом с подземным гаражом-стоянкой на 50 машино-мест общей площадью 4 000 квадратов. А на месте трансформаторной станции построят пятиэтажный многоквартирный жилой дом общей площадью 7 000 квадратных метров. Рядом появится жилой комплекс «Волна» - он будет состоять из домов от 5 до 10 этажей, общей площадью 35 тысяч квадратов. В его составе запланировали построить многопрофильный спортивный центр с подземно-наземным гаражом-стоянкой на 50 машино-мест общей площадью 4 000 м2 и торгово-деловой центр с подземно-наземным гаражом-стоянкой на 200 мест общей площадью 8 000 м2.

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