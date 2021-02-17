Всех желающих медиков Беларуси вакцинировали российским препаратом «Спутник V».

Минздрав объявил об окончании вакцинации медработников Беларуси первой дозой российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Как сообщалось ранее, первыми вакцинировали тех врачей, которые находились в зоне риска. Вакцину распределяли по регионам - в зависимости от заявок учреждений здравоохранения. Все вопросы соблюдения холодовой цепи были отработаны заранее.

Больше всего заявок пришло из Гомельской области – там вакцинироваться захотели 5 495 врачей. Из Витебской области пришло 3 950 заявок, из Брестской области - 3 460, из Минской области 2 324 заявки, еще 2 285 желающих врачей были из Минска. В Гродненской области привиться российской вакциной пожелали 1 795 врачей, а меньше всего желающих оказалось в Могилевской области - 1 635 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Назван минимальный срок сохранения иммунитета после коронавируса. Также ученые оценили риск повторного заражения COVID-19

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 17 февраля 2021 года: меньше 10% тестов положительные, девять смертей. Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси на среду, 17 февраля

Коронавирус стал добрее: ВОЗ заявляет о снижении смертности уменьшении новых случаев заражения. Смертей стало на 10 процентов меньше за последнюю неделю

В Украине хотят продлить карантин и режим ЧС из-за коронавируса до 30 апреля. А еще украинские власти намерены вернуть «цветные» разделения