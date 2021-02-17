Оперная певица Маргарита Левчук записала свой ответ СТВ, на котором вышел клип со словами «Накажи их, Боже, накажи»

Оперная певица Маргарита Левчук ответила гостелеканалу, на котором вышел клип со словами "Накажи их, Боже, накажи". Фото: скриншот с видео

На YouTube-канале оперной певицы Маргариты Левчук появился ответ СТВ, на котором вышел клип со словами «Накажи их, Боже, накажи». Певице аккомпанировал гитарист Андрей Паук. В кадре певица появилась в одежде красно-зеленых цветов, свой дуэт назвала «Красной зеленью».

Видео длится меньше двух минут. Левчук в кадре быстро сменяет в руках белые листы бумаги с различными ироничными надписями на трасянке. В них упоминается белый шпиц, «Массандра», ВНС, литовские кукловоды, сцены с автоматом и вертолетом, а также сестры Груздевы, Николай Карпенков, Игорь Марзалюк и Григорий Азаренок.

Видео уже посмотрели на момент публикации более 50 тысяч человек.

Напомним, что 14 февраля на телеканале СТВ в авторской рубрике Григория Азаренка прозвучала песня со словами «Накажи их, Боже, накажи». Видеоряд к ней состоял из кадров с певицей Анжеликой Агурбаш, «Мисс Беларусь – 2008» Ольгой Хижинковой, спортсменкой Александрой Герасименей, экс-главой «Белгазпромбанка» Виктором Бабарико, экс-гендиректором Павлом Латушко, Светланой Тихановской, Вероникой Цепкало, Марией Колесниковой, телеведущим Евгением Перлиным.

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