Мужчину из Полоцкого района, который покрасил свой дом в бчб-цвета, после «суток» уволили с работы. Фото: Николай Шарах

Анатолия Коханчика из деревни Алеща Полоцкого района осудили на семь суток административного ареста за то, что он покрасил свой частный дом в бело-красно-белые цвета. В среду, 17 февраля, стало известно о том, что его уволили с работы. Мужчина 38 лет проработал на железной дороге.

- Во вторник, 16 февраля, я вышел с изолятора временного содержания, а уже сегодня, 17 февраля, меня уволили с работы. Я забрал свою трудовую. На железной дороге я проработал 38 лет. Был бригадиром пути. Мое увольнение оформили «по соглашению сторон», - рассказал порталу tut.by Коханчик.

Мужчин свой дом разрисовал в бело-красно-белые цвета в 2020 году сразу после выборов.

- В августе 2020 года я повесил на дом БЧБ-флаг. А через некоторое время и «Погоню», а также покрасил дом. Для меня эти символы – святые. Дом очень хорошо видно с моего двора и до железнодорожных путей. Сотрудники милиции попросили меня, чтобы я закрасил бело-красно-белый флаг на доме, но я им ответил, что этого делать не буду. Мне сказали, что в таком случае, придут за мной снова и заберут в изолятор, - заявил Анатолий.

У мужчины 18 февраля день рождения. Ему исполнится 62 года. Он говорит, что работы в деревне нет, а устроиться куда-либо будет очень сложно. Но он не теряет оптимизма.

- Летом пойдут грибы и ягоды. Я не пропаду, - прокомментировал Анатолий.

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