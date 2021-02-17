Как в 90-х: в Жодино накрыли сходку уголовных авторитетов. Кадр МВД РБ.

Кажется, что сходки уголовных авторитетов – это что-то из телепередач типа «Криминальная Россия», когда рассказывают о «лихих девяностых». Но нет: как оказывается, такие сходки в Беларуси случаются до сих пор. Из последнего: 17 февраля в МВД Беларуси сообщили, что силами небезызвестного ГУБОПиКа (это Главное управление по борьбе с оргпреступностью) и «Алмаза» (это спецподразделение МВД по борьбе с терроризмом) в Жодино накрыли сходку так называемого вора в законе Павла Алексеевича по прозвищу Паштет. Всего задержали 12 человек – это жители Жодино и гости из Борисова.

- Причина собрания – передел сфер влияния в криминальных кругах Беларуси и попытка Алексеевича «укрепить позиции» на Минщине. Также обсуждались вопросы конкретных действий по дискредитации другого вора в законе Александра Кушнерова и его последователей, - сообщает МВД. Все участники - представители уголовной среды в возрасте от 32 до 49 лет. В их багаже судимости за убийство, изнасилование, мошенничество, вымогательство, хулиганство, незаконный оборот наркотиков и другие.

На оперативном видео, которое распространили в МВД, видно, что компания сидит на открытой веранде. Рядом – дымиться мангал, на столах – напитки и закуски. Всех кладут «лицом в пол».

Пресс-служба МВД отмечает, что ГУБОПиК разогнал «сходку» уголовных авторитетов во главе с «вором в законе» Александром Кушнеровым – дело было в Лиде. А еще раньше ГУБОПиК пресекал подобные собрания в Лиде, Бобруйске, Минске и Полоцком районе.

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