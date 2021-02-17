Стамбул, Одесса и Киев: стало известно, куда белорусы раскупили акционные билеты «Белавиа». Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

16 февраля белорусская авиакомпания “Белавиа” неожиданно для всех объявила о распродаже билетов. Дело в том, что из-за пандемии коронавируса всем авиакомпаниями мира сейчас, мягко говоря, не сладко. И «Белавиа» - не исключение. Рейсов очень мало, но все равно самолеты нужно обслуживать, платить зарплаты, совершать лизинговые платежи, оплачивать страховки и нести другие многочисленные расходы. Поэтому эксперты снижение цен на билеты не прогнозировали. А тут вдруг распродажа!

Как и прежде, акция действовала только одни сутки. Если говорить о ценах, то предложение вполне себе привлекательное: билеты стоят от 30 до 90 евро (но не включают таксы и сборы). Всего для распродажи представлены 13 направлений - те страны, куда на данный момент нет запрета на въезд для белорусов. Сейчас стало известно, сколько билетов купили белорусы и куда. За вчерашние сутки (16 февраля) было продано более трех тысяч мест, а самыми популярными направлениями стали:

- Стамбул. По акции продано 1 134 места, стоимость билета в обе стороны составила 78 евро (+ таксы и сборы).

- Одесса. Продано 352 билета, стоимость 55 евро (+ таксы и сборы) за полет туда-обратно. – Киев. Продано 277 билетов по цене 38 евро (+ таксы и сборы) за билет туда и обратно

- Варшава. 272 билета продано 31 евро (+ таксы и сборы)

- Белград 253 места продано. Билеты стоили 52 евро (+ таксы и сборы).

Конечно, прошлые распродажи авиакомпании «Белавиа» вызывали гораздо больших ажиотаж. Например, в 2017 году за ночь «Белавиа» продала 10 тысяч билетов. А в 2016 году за полдня – 9 тысяч билетов.

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