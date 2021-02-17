Министр образования рассказал, что будет с платниками вузов. Фото: БелТА

Министр образования Беларуси Игорь Карпенко в эфире программы «Новости. 24 часа» на СТВ рассказал, что будет с платниками вузов.

- Нам нужно посмотреть соотношение цифр приема на бюджетном и платном отделениях. На мой взгляд, это ненормально, когда на бюджет мы набираем небольшую группу, а на платников – в пять раз больше. И потом вдруг мы сталкиваемся с тем, что платники не знают, куда им трудоустроиться со своей специальностью. К примеру, международные отношения, - заявил Карпенко.

Он добавил, что нужно попытаться найти разумный баланс.

- Ну вот к примеру, если это человек, у которого уже есть высшее образование, и он идет получать второе высшее образование, так как ему это нужно для работы – это одно. А если он поступает в вуз после школы – другое. Надо здесь как-то скорректировать эти цифры приемы, посмотреть, - отметил министр образования.

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