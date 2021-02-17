В поезде под Барановичами 58-летний пьяный мужчина пытался задушить помощника машиниста. Фото: rw.by

В поезде под Барановичами 58-летний пьяный мужчина пытался задушить помощника машиниста. Об этом сообщили на сайте УВД Брестского облисполкома.

Изначально пьяный мужчина стал угрожать кассиру, которая принимала оплату за проезд у пассажиров. Ей на помощь пришел 24-летний помощник машиниста. Он попытался остановить мужчину. Но мужчина в нетрезвом состоянии решил направить все свою агрессию на защитника: стал быть и попытался задушить.

Завязалась потасовка.

Пассажир, находившийся рядом, пришел на помощь помощнику машиниста и оттащил пьяного мужчину, который все еще пытался руками и ногами наносить удары.

Никто не пострадал. В отношении 58-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело.

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