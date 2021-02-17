В Минской области пока не наблюдается рост заболеваемости гриппом Фото: Инна КОРСАК

В Минской области пока не наблюдается рост заболеваемости гриппом. Об этом сообщила БелТА врач-эпидемиолог, завотделением иммунопрофилактики отдела эпидемиологии Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Марина Качкан.

- На мой взгляд, в этом однозначно сыграла роль вакцинации против гриппа, - рассказала Качкан.

За последние 16 лет в Минской области наблюдается выраженная тенденция по снижению заболеваемости гриппом. К примеру, в 2020-ом году были привиты 40,8% населения. По этой причине заболеваемость снизилась до 2,5 случая на 100 тысяч населения.

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