Белорусы стали меньше покупать товаров в розницу. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Розничный товарооборот в Беларуси в январе снизился на 0,9%, сообщает belta.by со ссылкой на Национальный статистический комитет. Розничный товарооборот в январе 2021 года составил 4,2 миллиарда рублей, или 99,1% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода 2020-го года. Зато оптовый товарооборот в январе составил 8 миллиарда рублей, или в сопоставимых ценах 102,2% к уровню января 2020-го.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил Br14,4 против Br13,4 за аналогичный период предыдущего года. То есть среднестатистический белорус в день в магазинах тратит 14 рублей 40 копеек, хотя ровно год назад тратил 13 рублей 40 копеек.

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