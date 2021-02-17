В Минской области началась запись желающих на вакцинацию от коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

В Минской области началась запись желающих на вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает БелТА.

- Для того, чтобы оказаться в списках, необходимо обратиться в медицинское учреждение по месту жительства, - прокомментировала врач-эпидемиолог, завотделением иммунопрофилактики отдела эпидемиологии Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Марина Качкан.

Она также добавила, что в связи с ограниченными возможностями поставки необходимого количества вакцины в Минздраве определили группы риска, которые подлежать первоочередной вакцинации.

- По мере поступления вакцины от коронавируса будут прививаться категории людей, у которых имеется риск тяжелого течения заболевания, а также более высокий риск заражения COVID-19 в сравнении с остальным населением в связи с их профдеятельностью, - рассказала Качкан.

Массовая вакцинация населения от «ковид» запланирована на второй квартал 2021 года.

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