«Паровозик» из пяти машин: на проспекте Независимости – массовое ДТП. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Все случилось в среду, 17 февраля, в центре Минска – на проспекте Независимости в 18:30. Проспект расчищенный, но случился классический «паровозик». По информации ГАИ, 27-летний водитель на «Опеле» ехал по проспекту. Он пересек улицу Сурганова, и ехал в сторону улицы Калинина. И врезался во впереди идущий «Фольксваген». ПО данным ГАИ, причина такого столкновения стандартная – неверно выбранная дистанция. От удара «Фольсваген» откинуло вперед – и он врезался в «Шкоду». А та, в свою очередь, по цепочке врезалась в «Мазду», а та – в «Пежо».

- Пострадавших в ДТП нет, - сообщили в ГАИ Первомайского района.

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