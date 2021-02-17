Беларусь хотят отстранить от участия в «Евровидении – 2021». Фото: eurovision.tv

Депутат Европейского парламента Карин Карлсбро (Шведская либеральная партия – Ред.) выступила с предложением запретить Беларуси принимать участие в песенном конкурсе «Евровидение» в 2021 году. Об этом евродепутат написала на своей странице в Facebook.

Карлсбро предлагает своим коллегам из Европейского парламента подписаться под письмом в Европейский союз радио и телевидения (EBU – Ред.), чтобы Беларусь не смогла участвовать в конкурсе «Евровидение», которое состоится уже в мае в Роттердаме.

- Это недопустимо, что Европейский союз радио и телевидения сотрудничает в Белтелерадиокомпанием. Ее глава Иван Эйсмонт включен в санкционный список, а в компании продолжается преследование сотрудников, - отметила Карлсбро.

По ее словам, приостановить сотрудничество с БТ также должны и другие европейские медиакомпании.

Напомним, что в Беларуси 5 января 2021 года уже стартовал отбор на «Евровидение».

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