Видеофакт. Два человека пострадали в жестком ДТП ночью 18 февраля в Минске

От удару "Субару" вылетела с трассы и ударилась об осветительную мачту. ФОто: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Серьезная авария произошла в Минске ночью с 17 на 18 февраля, сообщила пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома в телеграм-аккаунте.

Столкновение двух иномарок случилось на проспекте Дзержинского примерно в 23.50 часов. Водитель «Мерседеса» ехал в четвертой полосе движения от площади Богушевича в сторону переулка Извозного. Рядом с домом №3 корпус б на проспекте машина ушла в неуправляемый занос. В итоге произошло столкновение с попутным «Субару», который ехал в третьей полосе.

- От удара «Субару» выбросило с проезжей части, где легковушка врезалась в фонарный столб, - прокомментировали в пресс-службе.

После столкновения оба водителя попали в больницу. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По фото с места аварии, видно, как сильно повреждены авто. Тяжелые травмы в ДТП получили и водители обоих авто, их госпитализировали.

По факту аварии проводится проверка.

В ГАИ вновь попросили водителей быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, учитывая непростые зимние условия.

- В сложных погодных условиях не совершайте резких маневров и перестроений, снижайте скорость плавно и заблаговременно, - посоветовали в УГАИ.

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