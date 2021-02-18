В Столинском районе дети раскурочили грузовик – просто хотели поиграть

Грузовик был неисправен, и мужчина оставил его на окраине поселка. Когда вернулся, оказалось, что с автомобилем поиграли дети.Фото: УВД.

Мужчина из Столинского района оставил свой неисправный грузовик на поле на окраине агрогородка Ольшаны. Через какое-то время мужчина решил продать грузовик, вернулся за ним и не узнал свою машину.

У грузовика были разбиты передние фары и указатели поворотов, зеркало заднего вида и стекло пассажирской двери, а бензобак кто-то вскрыл. Мужчина обратился в милицию.

Оказалось, что грузовик раскурочили трое детей 10, 11 и 12 лет. Школьники гуляли и, увидев одиноко стоящий грузовик, решили поиграть с ним.

«Поиграли» дети на крупную сумму – ущерб составил 1000 рублей, рассказали в УВД Брестского облисполкома.

В милиции напомнили, что за противоправные действия детей, которые по возрасту не подлежат уголовной ответственности, ответственность несут их родители.

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