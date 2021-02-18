В зоопарке Минска на 23 февраля объявили праздничную акцию, но не для всех

Военнослужащим 23 февраля можно будет бесплатно посетить столичный зоопарк. Фото: Минский зоопарк.

Минский зоопарк организует на вторник, 23 февраля, в День защитников Отечества праздничную акцию. Об этом сообщаете на сайте предприятия.

Так 23 февраля бесплатно сходить в зоопарк смогут военнослужащие. При этом не уточняется, что это должны быть обязательно мужчины. Главное, чтобы посетитель смог предъявить на входе военный билет или удостоверение военнослужащего.

- Спешим поздравить мужчин с приближающимся праздником - Днем защитников Отечества, а военнослужащим делаем подарок. Посещение зоопарка 23 февраля для них - бесплатное, - говорится в сообщении.

Кстати, в Минском зоопарке интересно и детям и взрослым, здесь содержатся свыше 400 видов экзотических животных и редких представителей фауны Беларуси.

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