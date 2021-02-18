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Видеофакт. В Гродно загорелся погрузчик Амкодор – превратился в огромный костер прямо на ходу

Погрузчик тушили два расчета спасателей, водитель не пострадал
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
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Погрузчик Амкодор загорелся на ходу. Фото: кадр из видео, "Гродненская правда".

Погрузчик Амкодор загорелся на ходу. Фото: кадр из видео, "Гродненская правда".

Эффектное зрелище могли наблюдать водители, проезжавшие по улице Брикеля в Гродно около 14.30 17 февраля. Там пылал погрузчик Амкодор. Погрузчик загорелся прямо во время движения. Водитель пытался его потушить сам, но у него не получилось, пришлось вызвать МЧС.

Возгорание ликвидировали два расчета спасателей, сообщает «Гродненская правда». Сотрудники МЧС потушили пламя за считаные минуты. Никто не пострадал.

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Спасатели потушили пылающий погрузчик за несколько минут. Фот: ГАИ Гродно.

Спасатели потушили пылающий погрузчик за несколько минут. Фот: ГАИ Гродно.

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