Time назвал 100 молодых политических лидеров мира, там есть и белоруска. Догадаетесь, кто?

Светлана Тихановская включена в глобальный список TIME100 Next. Фотоиллюстрация: time.com.

На сайте авторитетного американского издания Time появился глобальный список 100 молодых лидеров. В топе журнал назвал и белорусскую оппозиционерку, экс-кандидата на президентский пост Светлану Тихановскую.

Лист TIME100 Next называет сотню имен в самых различных сферах, подчеркивая, что это лидеры, которым предстоит «формировать будущее». По сути Топ-100 лидеров это продолжение другого известного рейтинга TIME-100.

По заявлению редакции, каждый человек, включенный в этот список «стоит на пороге исторических свершений». Светлана Тихановская была названа в одном из шести блоков - собственно в блоке «лидеров». Информацию-представление о Тихановской, своеобразное резюме, составил лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо.

Колонку о Тихановской написал глава оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо. Фото: Sergei Grits - AP.

- Светлана Тихановская - пример сопротивления и достоинства для всех, кто борется за демократию в мире. Твердая цель Тихановской состоит в том, чтобы обеспечить в Беларуси свободные, справедливые и поддающиеся проверке выборы, освобождение всех политических заключенных и возможность возвращения изгнанников. Ее баллотировка на президентский пост в 2020 году против Александра Лукашенко мобилизовала поддержку по всей Беларуси, поскольку граждане требовали нового лица в правительстве. Когда Лукашенко заявил о своей победе, народ Беларуси вышел на улицы, - написал венесуэльский оппозиционер.

Вместе с Тихановской в блок лидеров редакция включила премьер-министра Финляндии Санна Марина, советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, директора платформы Robinhood Владимира Тенева и других политиков и бизнесменов.

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