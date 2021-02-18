В Минске 18 февраля продолжится суд над Виктором Бабарико

Бабарико разрешили жестикулировать во время дачи показаний - все остальные ходатайства отклонили. Фото: стоп-кадр | видео sb.by.

В четверг, 18 февраля, в здании суда Московского района Минска продолжится судебное разбирательство по уголовному делу против Виктора Бабарико и топ-менеджеров «Белгазпромбанка». Всего на скамье подсудимых восемь человек.

Очередное судебное заседание, как и накануне, начнется в 11.00 часов. Напомним, суд над Бабарико является открытым, однако представителей независимых СМИ на него не аккредитовали, также из-за эпидситуации не все могут попасть на заседания, а тех кто все-таки проходит в зал, просят на входе сдавать телефоны, планшеты и другую технику в камеры хранения.

В среду, 17 февраля, защита и обвиняемые могли подать ходатайства. Ходатайства, которые подала защита Бабарико, были отклонены, только одно - удовлетворено частично: ему разрешили жестикулировать во время дачи показаний. Он остался под стражей. Адвокаты других обвиняемых ходатайств не подавали.

Кроме того, в суде начали зачитывать 340-страничное обвинение Виктора Бабарико. Напомним, он обвиняется в коррупционных преступлениях.

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