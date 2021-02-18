Ученые рассказали, что такое «ковид-пальцы» и почему при коронавирусе часто болят суставы и мышцы

Ученые рассказали, почему от ковида могут болеть суставы и мышцы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ученые объяснили, почему у многих пациентов с COVID-19 возникают боли в мышцах и суставах. Как пишет Известия со ссылкой на журнал Skeletal Radiology, постковидные скелетно-мышечные симптомы связаны с аутоиммунной реакцией организма.

Осложнениями после коронавирусной инфекции могут быть ревматоидный артрит, аутоиммунный миозит, воспаление фаланг пальцев ног. Последнее даже получило название «ковид-пальцы». Все это – результат атаки организма на самого себя. Ревматологические проблемы, возникающие в результате этого, как правило, требуют длительноголечения.

Медики отметили, что большинство пациентов, у которых наблюдают нарушения опорно-двигательной системы после перенесенного ковида, восстанавливаются, но для некоторых последствия могут оказаться очень серьезными. Исследователи также уточнили, что медики должны научиться различать прямое влияние вируса и реакцию организма на него.

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