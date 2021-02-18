Штаммы COVID-19 научились «жениться»: в США нашли гибрид двух коронавирусов

В США нашли гибрид двух мутировавших вариантов ковида. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В США впервые выявили возможный гибрид двух штаммов коронавируса. Речь идет о британском и калифорнийском вариантах COVID-19, пишет Интерфакс со ссылкой на The New Scientist.

О гибриде впервые заговорили 2 февраля на конференциив Нью-Йоркской академии наук. Речь идет о рекомбинации – смешении двух генетически близких вирусов в новую геномную комбинацию. Это более опасно, чем обычная мутация. В процессе мутации происходит точечное изменение вируса на один шаг, а рекомбинация за один раз может вызвать множественные изменения, объясняют ученые.

Детали открытия не публиковались, не оглашалось также происхождение образца. По предположениям экспертов, гибридный вирус мог быть найден на юге Калифорнии.

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