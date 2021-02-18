Полтора года «химии» получила жительница Смолевичей за комментарий о главе МВД Кубракове в Telegram

Многодетной маме дали 1,5 года домашней "химии" за комментарий в телеграм-канале. Фото: лишенный регистрации правозащитный центр "Весна".

Суд Смолевичского района в среду, 17 февраля, вынес приговор по уголовному делу против местной жительницы Екатерины Сазоной, которую признали виновной в оскорблении представителя власти (ст. 369 УК РБ), сообщил незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр «Весна».

Известно, что женщина, которая является многодетной мамой, в телеграм-канале написала комментарий с оскорблениями в адрес главы МВД Ивана Кубракова.

Гособвинитель запросил для женщины 2 года «химии» с направлением в учреждение, судья Людмила Яковлева вынесла немного более мягкий приговор. Так Сазонову признали виновной в публичном оскорбительном высказывании, но решили не направлять отбывать наказание в учреждение открытого типа.

Сазонова мама трех детей в декретном отпуске, а двое ее детей еще несовершеннолетние. Судья Яковлева, учитывая это, назначила обвиняемой полтора года домашней «химии».

В суде женщина свою вину признала.

Приговор еще может быть обжалован.

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