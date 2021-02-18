Берегись ежика! Стало известно, какие еще животные могут передать людям новые опасные коронавирусы

Домашняя свинья может преподнести людям такой же сюрприз, как и китайская летучая мышь, считают ученые. А еще на всякий случай ёжиков не трогайте. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Ученые рассказали, какие животные могут передать человеку новые опасные коронавирусы. Установить это помог искусственный интеллект, пишут Белновости.

Биологи из Ливерпульского университета использовали искусственный интеллект, чтобы создать модель прогнозирования. Модель определяет потенциальных хозяев новых штаммов вируса.

Под подозрение попали несколько видов обезьян, домашние свиньи, кошки, верблюды, дикие кролики и ежики.

Ученые отмечают, что в популяциях этих животных уже могут циркулировать новые штаммы опасных вирусов, просто они еще не дошли до человека.

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