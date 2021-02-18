Брат и сестра погибли на пожаре в Ошмянском районе

В агрогородке под Ошмянами сгорел жилой дом, погибли люди. Фотоиллюстрация: архив МЧС.
О том, что на пожаре в Ошмянском районе погибли люди, сообщила пресс-служба УМЧС Гродненской области в суточной сводке происшествий.
О пожаре спасателям стало известно около 02.20 ночи в четверг, 18 февраля. Позвонили очевидцы и рассказали, что в агрогородке Каменный Лог горит жилой дом.
- Прибывшие по вызову сотрудники МЧС увидели объятое пламенем строение. К этому моменту огонь уже уничтожил кровлю, перекрытия, повредил стены дома. В дом вошли спасатели, они увидели на полу тела двух человек - хозяин дома и его сестра погибли на пожаре, - уточнили в пресс-службе.
Причина произошедшего еще устанавливается.
Также в УМЧС уточнили, что в регионе за сутки случился и еще один пожар - загорелся дом в агрогородке Луки, что в Кореличском районе. Огонь повредил перекрытия и имущество в доме, к счастью никто не пострадал.
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