Брат и сестра погибли на пожаре в Ошмянском районе

В агрогородке под Ошмянами сгорел жилой дом, погибли люди. Фотоиллюстрация: архив МЧС.

О том, что на пожаре в Ошмянском районе погибли люди, сообщила пресс-служба УМЧС Гродненской области в суточной сводке происшествий.

О пожаре спасателям стало известно около 02.20 ночи в четверг, 18 февраля. Позвонили очевидцы и рассказали, что в агрогородке Каменный Лог горит жилой дом.

- Прибывшие по вызову сотрудники МЧС увидели объятое пламенем строение. К этому моменту огонь уже уничтожил кровлю, перекрытия, повредил стены дома. В дом вошли спасатели, они увидели на полу тела двух человек - хозяин дома и его сестра погибли на пожаре, - уточнили в пресс-службе.

Причина произошедшего еще устанавливается.

Также в УМЧС уточнили, что в регионе за сутки случился и еще один пожар - загорелся дом в агрогородке Луки, что в Кореличском районе. Огонь повредил перекрытия и имущество в доме, к счастью никто не пострадал.

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