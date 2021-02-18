По факту смерти Романа Бондаренко возбудили уголовное дело

Роман Бондаренко умер 12 ноября 2020 года, а о возбуждении уголовного дела по факту его гибели Генпрокуратура сообщила 18 февраля 2021 года. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

О том, что по факту смерти Романа Бондаренко возбуждено уголовное дело, сообщил ресурс tut.by со слов мамы погибшего минчанина.

О возбуждении уголовного дела Елене Бондаренко сообщили 18 февраля 2021-го года в Генеральной прокуратуре Беларуси. Напомним, 31-летний минчанин после сильных побоев скончался в больнице 12 ноября 2020-го года.

Мама погибшего минчанина Елена Бондаренко рассказала, что утром 18 февраля ей позвонил представитель Генпрокуратуры и сказал о возбуждении уголовного дела. Со слов женщины, она признана потерпевшей. Дело заведено по части 3 статьи 147 УК РБ - «умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть». По данной уголовной статье виновному может грозить от 5 до 15 лет заключения.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры подтвердили эту информацию. Но уточнили, что сотрудники силовых структур к гибели минчанина не причастны.

- Причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Бондаренко Романа Игоревича телесных повреждений не установлена, - прокомментировали в пресс-службе.

Возбужденное уголовное дело находится в производстве Генпрокуратуры. После смерти Романа Бондаренко до момента возбуждения уголовного дела прошло более трех месяцев.

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