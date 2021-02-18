Вот почему ученые настаивают, чтобы каждый больной COVID-19 прошел тщательное обследование глазного яблока

Ученые рассказали, почему нужно тщательно исследовать состояние глаз пациентов с ковидом. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Медики из Франции провели дополнительное исследование влияния COVID-19 на глаза больных. Ранее такое исследование проводили в Италии, где ученые, исследовав выделения из глаз пациентки с ковидом, установили, что SARS-CoV-2 сохранялся в выделениях из глаз дольше, чем в мазках из носоглотки, был жизнеспособен и стал причиной длительного коньюктивита у женщины.

Новое исследование показало, что SARS-CoV-2 приводит не только к коньюктивиту, но и к другим офтальмологическим патологиям – ретинопатии, невритам зрительного нерва и раздражениям слизистой глаз. У части пациентов с тяжелым течением ковида по данным МРТ нашли один или несколько узелков неизвестного происхождения между сетчаткой и стекловидным телом глаза.

Авторы исследования предлагают обследовать состояние глазного яблока у всех пациентов, у которых COVID-19 принимает тяжелую форму, пишет medportal.ru .

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ученые сделали прогноз, какие еще животные могут наградить человека опасными вирусами. ПОДРОБНОСТИ.