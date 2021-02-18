Если вы уже купили это, немедленно выбросьте! В Могилевской области изымают из продажи опасные сладости

Посмотрите, нет ли в ваших запасах сладкого опасных конфет и пряников. Фото: Госстандарт.

В Могилеве изымают из продажи сладости. Вне закона оказались конфеты и мучные кондитерские изделия. Областная инспекция госстандарта проверила их и обнаружила опасные вещества в их содержании.

Речь идет о красителях, сообщает mogilevnews.by со ссылкой на Могилевскую областную инспекцию Госстандарта. Так, в леденцах «Монпасье» нашли тартразин (в составе продукции он указан под маркировкой 102) и красители с романтическими названиями «солнечный закат» и «очаровательный красный» (прячутся под обозначениями Е110 и Е129). В конфетах «Хитвик» нашли опасную добавку «понсо». Мини-пряники тоже были подкрашены понсо, а слойки «Крекер» с семенами подсолнечника и льна – тартразином.

Эти вещества могут оказать негативное влияние на внимание и активность у детей. Если производители добавляют их в продукцию, они должны предупреждать о возможности таких последствий. Но в маркировке сладостей такого предупреждения не было, отметили в инспекции Госстандарта.

По результатам проверки направлены предписания об изъятии опасных вкусностей из обращения, впредь их запрещено ввозить в Беларусь. Все сладости производятся в России – в Армавире, Омске и Воронеже.

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