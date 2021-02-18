Правительство назвало 103 градообразующих предприятия Беларуси, на заседаниях которых будут сидеть помощники Лукашенко

Помощники Лукашенко будут сидеть на заседаниях крупных предприятий и говорить руководству, как работать эффективнее. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что правительством Беларуси определен перечень градообразующих предприятий по всей стране, сообщило БелТА со ссылкой на соответствующее постановление Совмина от 16 февраля 2021-го года.

В постановлении называются «градообразующие и системообразующие хозяйственные общества», то есть наиболее крупные и прибыльные предприятия страны - всего 103 акционерных общества.

Для каждой из шести областей Беларуси определено более десятка таких крупных предприятий. Наибольшее число перспективных производств в Могилевской области - 17 предприятий. Далее по убыванию следуют Брестчина (16 предприятий), Витебщина (15), Гродненщина (13), а затем Гомельщина и Минщина (по 11 градообразующих предприятий в каждой).

Отдельно называются градообразователи Минска. В столице определены 20 сильных акционерных обществ. В их списке, кроме прочих, перечисляются «Атлант», «Белавиа», «Керамин», «Минский тракторный завод» и «Минский моторный завод».

Также в белорусском правительстве уточняют, что на заседаниях названных предприятий получают право присутствовать помощники Александра Лукашенко в областях и Минске.

Постановление вступает в силу с 28 февраля 2021-го года.

К слову, помощникам-инспекторам президента указом Лукашенко стало позволено законно присутствовать на заседаниях крупных хозяйственных обществ и градообразующих предприятий в их регионах еще в ноябре 2020-го года. На заседаниях у помощников президента есть полномочия предлагать, как повысить эффективность работы предприятия.

Теперь правительство оформило все промышленные гиганты и знаковые предприятия списком.

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